Lys- og lydlækker hal med indfarvede volleybaner er Korsør Hallen blevet efter renoveringen. Om det nye gulv er for blødt og for let får mærker, vil tiden vise. Foto: Per Christensen

Million-makeup i hal

- Man hører det jo med det samme, når man får mikrofonen i hånden - sikken et lækkert lydanlæg, lød det spontant fra kulturudvalgsformand Troels Christensen (LA), da han holdt indvielsestale for den nye Korsør Hallen.

- Korsør Hallen er med andre ord gået fra at være en lidt mørk, utæt og søvnig hal til at være en hal spækket med lys og energi til glæde for alle dens mange brugere, sagde Troels Christensen.

Han mindede om, at kommunens idrætspolitik handler om at skabe attraktive muligheder for idræt og have samlede idrætscentre i de større byer, hvor hele familien kan mødes og dyrke forskellige former for idræt. Både som almindelig idrætsudøver og som eliteidrætsudøver.