Mick Øgendahl spiller den ene bror, Tino, i »Alle for tre«. Han er desuden manuskriptforfatter på filmen, ligesom han har været det på »Alle for en« fra 2011 og »Alle for to« fra 2013. Ud over arbejdet med filmen, turnerer han også fortsat med sit komiske one man-show »Fest«, der bringer ham tilbage til Slagelse allerede den 9. februar. Foto: Jens Wollesen

Mick Øgendahl varmede op for Mick Øgendahl

Alle for en, Alle for to og nu også Alle for tre. Filminstruktør Rasmus Heide og komiker Mick Øgendahl har sammen skabt endnu en film om de tre kriminelle provinstyper Tino, Ralf og Nikolai som denne gang kommer ud i et italiensk kup og lidt af en arvestrid. »Alle for tre« har officielt premiere den 2. februar, men inden da er de to draget på Danmarksturne med snigpremiere på det nye værk. Fredag bragte turneen Rasmus Heide og Mick Øgendahl til tre temmelig fulde biografsale i Slagelse. Ud over filmen fik de 650 gæster fordelt på tre biografsale også et 10-minutter-langt live introshow. Inden da fik Sjællandske Audiens.