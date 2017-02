Se billedserie Andreas Gaardboe (tv) og Nicolai Mentzler foran den kreation, som de håber, at Slagelse vil tage til sig. Foruden den almindelige burger med oksekød tilbyder de også en kyllingeburger. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Michelin-kok skifter til burgere

Slagelse - 07. februar 2017 kl. 08:50 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En burger er ikke »bare« en burger. Hvis den laves med kærlighed samt de bedste råvarer og tilsættes en original, »hemmelig« dressing, så får man en kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige, selv om der er tale om fast-food. Det er både påstanden og ambitionen fra 23-årige Andreas Gaardboe og Nicolai Mentzler, 33, som står bag den nye burgerbar »Andrews«, som åbner på Schweizerpladsen i Slagelse i løbet af marts måned.

- Ideen opstod under en tur til New York for fire-fem år siden, fortæller Andreas.

Her kom han ved et tilfælde forbi et meget lille skilt, hvor der blot stod: »Burgers - this way«.

- Det viste sig at være et meget lille og ydmygt sted, hvor der kun var én burger på menuen. Men hold da op, hvor den smagte, husker han.

Selv flere år efter turen snakkede han stadig om oplevelsen, og efter at have fået en bachelor i international virksomhedsøkonomi, meldte lysten sig til at prøve noget helt andet.

Nicolai Mentzler, der blandt andet har været på Falsled Kro og Restaurant Hermans i København, valgte på et tidspunkt at drosle ned.

- Så Michelin-kokken er nu avanceret til burgers og fritter?

- Ja, det lyder måske som en kliche, men jeg mener stadig, at det vigtigste er gode råvarer - uanset hvad man laver, siger Nicolai Mentzler.