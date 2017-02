Se billedserie - Jeg har kolleger, der endnu ikke er fyldt 60, som har det svært, kunne voksenlærling i murerfaget, Jacob Korsgaard, Slagelse, fortælle Mette Frederiksen, der kunne fortælle ham, at hun heller ikke »køber den med at vi skal arbejde længere tid.« Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mette F. inspireret på Selandia

Slagelse - 03. februar 2017

Slagelse: - Dejligt at se så mange friske unge mennesker, der brænder for deres fag. Men jeg må opfordre de erhvervsdrivende i lokalområdet til at sørge for, at der bliver oprettet nogle flere praktikpladser, for der bliver altså mangel på håndværkere de kommende år.

Lød det fra formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, landets måske kommende statsminister, efter at hun torsdag havde afsluttet en timelang rundvisning på Selandia, hvor hun blandt andet fik sig en snak med unge under uddannelse som tømrere, smede, industriteknikere, murere og malere.

Flere nævnte her problemet med at få praktikplads. Et problem der ikke mindst gør sig gældende indenfor murerfaget, kunne vicedirektør Mette Tram Pedersen bekræfte under rundvisningen.

Kan ikke blive ved på arbejdsmarkedet

Selv om det hovedsageligt var unge mennesker, der står ved starten af deres arbejdsliv, som Mette Frederiksen talte med, nåede hun dog også at få noget »skyts« med hjem vedrørende debatten om forhøjelse af pensions- og efterlønsalderen.

Hun mødte nemlig 31-årige Jacob Korsgaard, Slagelse, der er voksenlærling indenfor murerfaget.

Han har tidligere været murerarbejdsmand, men ville hellere være murer.

- Det er ikke så hårdt som at være murerarbejdsmand. Men jeg har kolleger, der endnu ikke er fyldt 60 år, og som har det svært, fortalte Jacob Korsgaard til Mette Frederiksen.

Det var en oplysning, der var i tråd med hendes holdning.

- Jeg køber ikke den der med, at vi skal arbejde længere, sagde hun.

Efter rundvisningen sagde hun til Sjællandske, at hun blev bekræftet i, at socialdemokraterne skal tage konflikten med de borgerlige partier på dette område.