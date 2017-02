Se billedserie Beredskabs- og brandfolk bar tunge masker og særligt tøj, når de nærmede sig den farlige væske.

Menneskelig fejl bag kemikalieuheld

Slagelse - 28. februar 2017 kl. 16:52 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man kan sammenligne det med, at man kommer til at fylde diesel på en benzinbil. Det her og dog meget værre, fordi der straks sker en kemisk reaktion, fortæller politikommissær Flemming B. Jensen til Sjællandske.

En ellers erfaren chauffør var tirsdag morgen kommet til at fylde klor i en tank med svovlsyre - og straks de to væsker mødtes, opstod der en farlig kemisk reaktion, som udviklede giftige dampe. Chaufføren vidste godt, at noget var helt galt og sørgede selv for hurtigt at slå alarm klokken 6.26.

Siden var området totalt afspærret, men avisen fik ved middagstid lov til at komme lidt tættere på svømmehalen, hvor der fortsat var stor aktivitet udenfor - omkring 20 personer fra Beredskabet, Slagelse Brand og Redning samt politiet var på pletten.

Politistationen ligger som bekendt kun et stenkast fra svømmehallen, så politiet var hurtigt fremme:

- Vi vidste, der var omkring 30 personer til stede i svømmehallen, så det vigtigste var, at få dem alle evakueret i en fart, fortæller Flemming Jensen.

Dernæst var det afgørende, at kælderrummet, hvor de omkring 300 liter farlig væske befandt sig, blev spærret helt af, så dampene ikke kunne slippe ud.

Alle døre og vinduer blev nærmest forseglet, mens politiet vurderede, om også det nærliggende plejehjem - og lidt senere Antvorskov Skole - også skulle omfattes af evakuering. Det blev dog ikke nødvendigt.

- Mens dette skete, blev 15 personer fra svømmehallen kørt til akutafdelingen på Slagelse Sygehus, hvor de blev kontrolleret. Heldigvis var det ikke nødvendigt at indlægge nogen, fortæller politimanden.

Hvis man indånder - eller kommer for tæt på de farlige klor/syredampe - er symptomerne alvorlige vejrtrækningsproblemer og stærk svien i øjne og svælg.

- Beredskabet målte, at klorniveauet var otte gange over det normale, så hele området omkring svømmehallen kunne om morgenen godt fornemme den skarpe klorlugt, fortæller politikommissæren.

Næste skridt var så at få fjernet den farlige væske, som heldigvis blev mindre farlig, efterhånden som tiden gik.

- Den kemiske reaktion aftager over tid, og jeg vil tro, at den lige nu ikke er så farlig, siger indsatsleder Henrik Vibitz til Sjællandske, da klokken er omkring 13.

Han understreger dog, at man ingen chancer tager og derfor stadig betragter væsken som »aktiv«.

- Det er kun folk, som er iført helt særligt sikkerhedsudstyr, som kommer i nærheden. Og der står folk klar til at spule dem af med vand, hvis de skulle få noget af det på sig, fortæller han.

Der gik et par timer, før en specialbygget lastvogn, der kan transportere farligt gods, ankom til Slagelse fra Nyborg.

Hvornår svømmehallen atter bliver klar til publikum, var tirsdag eftermiddag ikke helt klart.

Der bliver muligvis et efterspil for den chauffør, som var skyld i det hele:

- Sagen bliver nu forelagt Arbejdstilsynet, som skal vurdere, hvorvidt der skal rejses tiltale eller gives en bøde for uagtsomt at sætte andre menneskers liv og førlighed i fare, siger politikommissær Flemming Jensen til Sjællandske.