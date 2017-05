Meget heftig sag

Senest fastslår et otte sider langt KL-notat, at det er lovligt at bruge en over to timer lang lydoptagelse i den undersøgelse, som KL er i gang med for at fastslå, om kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell har begået magtmisbrug. Lydoptagelsen blev foretaget på et møde den 8. marts mellem EUE ApS repræsenteret af direktør David Drachmann Sunne og bestyrelsesformand Lars Riise og Slagelse Kommune repræsenteret ved kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell. De to sidstnævnte vidste ikke, at mødet blev optaget. Angiveligt har Jane Wiis på mødet bedt om, at brintbusprojektet bliver lukket ned, hvilket er stik imod beslutningen i et enigt byråd, der netop ønskede at sætte fuld turbo på projektet med brintbusserne. Resultatet af KL-undersøgelsen ventes i næste måned. Også de politiske sværdslag fortsætter. John Dyrby Paulsen (S) har på det seneste økonomiudvalgsmøde fået afvist et dagsordenpunkt af Stén Knuth, der ikke vil svare på et stillet spørgsmål om brintbussagen, fordi der er en undersøgelse i gang.