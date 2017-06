Mediejurist Vibeke Borberg mener, at Youtube-kritikken af kommunaldirektør Jane Wiis savner nuancer.

Mediejurist: Youtube-kritik af kommunaldirektør mangler nuancer

Slagelse - 15. juni 2017 kl. 07:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge mediejurist Vibeke Borberg, chef for Forskning og Viden ved Danmarks Journalisthøjskole, kan kommunaldirektør Jane Wiis have en god sag, hvis hun går til domstolene i kølvandet på kritikken af hendes ageren i brintbussagen.

Særligt i forhold til det faktum, at et for nylig offentliggjort og muligt injurierende Yotube-klip deles på nettet, herunder Facebook, hvor en hemmelig lydoptagelse, oprindeligt på knap tre timer, danner grundlag for en nu knap tre minutter lang kritik af hende.

Det skriver Sjællandske.

Vibeke Borberg kalder det blandt andet kritisabelt, at lydfilen er blevet offentliggjort uden Jane Wiis' vidende. Hun hæfter sig også ved klippets udformning og siger, at kommunaldirektøren nok næppe ville have brugt de ord, hun gør, hvis hun skulle udtale sig offentligt.

- Hvis man har talt sammen i to timer, og man så klipper ned til tre minutter, så risikerer man, at nuancerne forsvinder. Det svarer lidt til tv-optagelser og skjult kamera, hvor man kun tager det med, som taler imod personen, og ikke noget, som nuancerer billedet, siger Vibeke Borberg, som i den henseende bemærker, at det ikke er hverdagskost for en embedsmand at ryge i vælten på den måde, som det er sket med Jane Wiis.

- Man kan spørge sig selv, om ikke hun har krav på, at kritikken sker med en vis saglighed og loyalitet, hvis hendes embedsførelse angribes, fortæller mediejuristen og påpeger, at netop kampagneskabelonen formentlig ikke vil tale afsenderens sag i en retssal.

- Det kan tale imod retsmæssigheden af at offentliggøre sådan et klip. Det er en meget illoyal måde at bruge det på, fordi man bruger det til at styrke sin egen interesse. Det bliver brugt af nogle, der er uenige med hende og gerne vil udstille hende på den måde, siger mediejuristen.