Der var rigeligt at fejre, da Møllebakkens Rideklub ved Vemmelev inviterede til reception for intet mindre end 4 medaljer og en VM-udtagelse i voltigering. De tre medaljetagere blev fejret på Møllebakkens Rideklub. Fra venstre ses Pernille Tribler, Trine Rise Thomsen og Amira Aasted. Privatfoto

Medaljeregn blev fejret

Så mange flotte og forskelligartede resultater i samme klub, er da også et særsyn i rideverden, hvor man ofte specialisere sig i en enkelt eller to grene af sporten, lyder det fra klubbens formand Dorthe Lyngholm.

- Vi er en alsidig klub, og vi vil gerne rumme alle grene af ridesporten. Derfor er det også dejligt at kunne samle så mange glade mennesker til at fejre pigernes flotte resultater. Det er noget helt unikt, at en klub er så privilegeret at have så mange topryttere indenfor så bred en vifte af discipliner, som både leverer flotte resultater og samtidig er gode rollemodeller for vores andre ryttere, siger Dorthe Lyngholm.