Se billedserie 20-årige Mathilde Sardal har brugt sabbatåret til at tjene penge som livredder. Men hun er også blevet klogere på mennesker - især dem der brokker sig og kun har øje for dem selv. Foto: Helge Wedel

Mathilde gør noget ved lægemanglen

Slagelse - 15. september 2017 kl. 11:52 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mathilde Sardal er født og opvokset på Lille Skovvej i Korsør. Fra helt lille har drømmen om at blive læge fulgt hende tæt. Til februar søger hun at opfylde den, når hun begynder på medicinstudiet i Odense, hvor hun allerede har fundet sig en to-værelses lejlighed. Indtil studiestart er sabbatåret brugt til at tjene penge som livredder, men også til at blive en del klogere på mennesker,

- Jeg kan huske, da vi i 8. klasse skulle skære i et grisehjerte og efterfølgende beskrive det, så kunne jeg meget bedre huske det, end jeg kunne huske årstal og historie, siger Mathilde Sardal. Hun kunne godt forestille sig, at hun endte som kirurg, da hun er fascineret af kroppen. En interesse hun har fået bekræftet ved at få lov til at overvære operationer via hendes mors arbejde som sygeplejerske på et privathospital.

Med lægedrømmen fulgte også et vist pres for at opnå høje karakterer, da hun kom på Slagelse Gymnasium. Direkte adgang til uddannelsen som læge kræver et gennemsnit på 10,8, men Mathilde Sardal landede en studentereksamen med ni i snit. Hun er derfor kommet ind via kvote 2.

- Jeg er ikke helt så god til sprog. Men jeg tænker, at det kan være en fordel for mig, at jeg ikke er en ubetinget karakternørd, men i stedet har mange forskellige kompetencer. Min far brugte i øvrigt min lægedrøm til at presse mig - både fagligt på gymnasiet men også til at få mig op om morgenen, siger Mathilde Sardal med et smil. Hun glæder sig over, at der efter den aktuelle lægemangel at dømme er gode chancer for at få et arbejde, når hun om godt en håndfuld år forhåbentlig kan skrive læge på visitkortet.

Selv har hun ikke med egen krop haft den helt store kontakt til lægeverden. Undtagelsen er dog hendes næse, som hun brækkede som tre-årig, da hun fik en gynge i hovedet. Næsen blev derfor skæv.

- Man kan først rette en skæv næse, når den er helt udvokset, så det fik jeg først gjort for et par år siden, forklarer Mathilde Sardal med detaljer om opskæring og syning, som den sarte journalist må lukke ørerne for!

- Hvad er en god læge?

- En person der giver sig tid og kan forholde sig til patienternes forskellighed. En læge der ser mennesket og ikke kun en diagnose, lyder svaret fra den kommende lægestuderende.

Hun fremhæver sin egen store empati og evne til samarbejde som fordele for at arbejde som læge. Og så har hun lært noget om mennesker i det sabbatår, der snart rinder ud.

- Jeg synes, at for mange er tilbøjelige til bare at brokke sig og kun har øje for dem selv og deres egne behov i stedet for at se sig selv i en større sammenhæng, lyder den foreløbig opsamlede livserfaring fra Mathilde Sardal.