Massegrav og et massivt fundament skyld i forsinkelse

Massegrav efter pesten og et massivt fundament fyldt med jern fra den tidligere P.K. Justensens vognmandsforretning har været med til at forsinke færdiggørelsen af udvidelsen af Sankt Povls Kirkes menighedshus Sankt Gertruds Hus.

- Der er bugt næsten to uger på at fjerne fundamentet fra den tidligere vognmandsforretning, forklarede formand for menighedsrådet Jørgen Fink. Også knogler i jorden fra en massegrav fra pestens tid i 1700-tallet gav ekstra arbejde. Byggeriet blev indledt i foråret 2017.

- I begyndelsen blev knoglerne samlet sammen og begravet på Korsør Kirkegård, men det endte med, at de fik lov at ligge, for at undgå, at de blev spredt, siger Johnny Andersen tegnestuen DESIGN-PLAN, der har tegnet den halvanden etages høje tilbygning til en samlet pris på 4.218.713 kroner.