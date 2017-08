Maritime succeser og enkelt ændring

Onsdag sørgede fiskere for autentisk kultur med reparation af net og garn på Stejlepladsen ved Korsør Fæstning, hvor teltet også er sat op, ligesom de første autocampere er ankommet på parkeringspladsen over for. Alt er således lagt til rette for den store kulmination for årets Maritime Kulturdage på lørdag, hvor vejrudsigten tyder på nyt rekordbesøg på den rigtige side af 10.000.