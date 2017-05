Marinehjemmeværnet samles til stor landsøvelse i Korsør

Hvordan samarbejder Marinehjemmeværnets fartøjer med flydespærringer, hvis der sker et stort olieudslip til søs? Kan de enkelte besætninger styre en stor eftersøgning til søs - og kan de finde genstande i vandet? Lørdag den 3. og søndag den 4. juni træner Marinehjemmeværnet kerneopgaverne inden for havmiljøberedskabet, redningsberedskabet og havnebevogtning. Det sker på Flådestation Korsør.

- Marinehjemmeværnets 30 fartøjer og vores MFP-enheder dækker stort set hele Danmark. De er alle på én times beredskab, hvis menneskeliv eller havmiljøet er på spil, og de løser de samme opgaver på den samme måde i hver deres farvandsområder. Vi er nødt til løbende at øve os sammen for at holde os skarpe, så vi fortsat kan yde den bedste støtte til Forsvarets opgaver for sikkerheden til søs, siger chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen.

Marinehjemmeværnets Landsøvelse afholdes i år for første gang. Det er et udtryk for den organisationssammenlægning, Marinehjemmeværnet har været igennem siden nytår. Her blev to Marinehjemmeværnsdistrikter lagt sammen til ét Marinehjemmeværn. Nu planlægger man altså ikke længere de store øvelser fra hvert sit distrikt - nu planlægger man for hele Marinehjemmeværnet.