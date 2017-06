Marina med overskud bruger millioner

Det samlede projekt i Korsør Marina med ny kran, som skal monteres på den rustrøde holder i midten, og nyt mobilt stativsystem koster 3,2 mio. kroner. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 09. juni 2017

Det går godt i Korsør Marina, der omfatter Korsør Sejlklub og Korsør Lystbådehavn. Sidstnævnte lagde i 2016 en strategi med en investeringsplan frem til 2021, hvis formål er at forbedre forholdene for sejlerne i havnen. Turen er nu kommet til en større kran og et nyt mobilt stativ-system til bådenes vinterplacering på land, der samlet løber op i 3,2 mio. kr., oplyser Georg Schønemann.

På det seneste byrådsmøde blev en garanti for 2017 på 2.6 mio. kr. godkendt. Kommunen vurderer, at lystbådehavnens økonomi ser fornuftig ud med overskud de seneste år som følger - 2012 = 235.027 kr., 2013 = 320.000 kr., 2014 = 412.096 kr. , 2015 = 708.632 kr., 2016 = 855.072 kr.. I 2017 ventes et overskud på på 980.000 kroner.

Fundamentet til den nye havnekran, der kan løfte både på op til 20 tons, er monteret. Nu til dags konstruerer man ifølge Georg Schønemann ikke en søjlekran med et stort solidt betonfundament. I stedet slår man et stort rør på cirka en meter i diameter dybt ned i havbunden. Krandelen monteres efterfølgende på toppen af røret.

Det nye mobile standardiserede stativsystem erstatter mange gamle og hjemmelavede stativer. Hertil opfylder det et stort ønske om at kunne stable stativerne, når de ikke er i brug. På den måde skabes bedre plads og ordnede forhold på området for bådenes vinteropbevaring ind mod Flådestation Korsør.

Foruden ny kran og stativer renoveres to af broerne i den privatejede godt 40 år gamle havn.