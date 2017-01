Mareridt er blevet til tømrerdrøm

Her i januar afslutter 28-årige Ian Appelquist grundforløbet på Selandias tømreruddannelse i Slagelse. Han er den ældste på sit hold, men indtil nu har hans uddannelsesvej også været præget af adskillige bump. Især i folkeskolen på Mors så det sort ud for den ordblinde dreng, som nu endelig har kurs mod en fremtid, hvor det godt nok først og fremmest er hænderne, der skal arbejde, men hvor de grundlæggende skolekundskaber også er kommet på plads.

- Folkeskolen husker jeg som et mareridt med mobberi. Jeg fik flere gange at vide af min folkeskolelærer, at jeg ikke kunne blive til noget, fordi jeg var ordblind. Jeg valgte ikke at møde op i engelsktimerne, fordi jeg havde fået at vide, at jeg alligevel ikke kunne lære noget, fortæller Ian til Sjællandske