Hallen skal inddrage både inde -og udearealer, og taget på bygningen skal også indgå i aktiviteterne. Bagerst ses det 15 meter høje klatretårn. I

Mangler 35 mio. til idrætshal

Slagelse - 02. september 2017 kl. 10:48 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale og Anlægsfonden (LOA) har nu endeligt bekræftet, at fonden forventer at støtte en ny idrætshal på det kommende campusområde ved stationen i Slagelse med 10 millioner kroner.

- Der kommer meget mere end en idrætshal. Der bliver tale om et moderne og nyskabende idrætsbyggeri, hvor ikke kun huset er til aktiviteter - også taget, facaderne og forpladsen indrettes til aktiviteter. Der bliver plads til traditionel idræt og foreningsliv, men projektet bliver samtidig rammerne om en ny, ung og meget varieret bevægelseskultur, siger arkitekt Anna Hassel fra Lokale- og Anlægsfonden.

Forudsætningen for at pengene fra Lokale- og Anlægsfonden kommer til udbetaling, er imidlertid blandt andet, at der er politisk flertal i Slagelse Kommune for at finansiere resten af den forventede pris for hallen på 45 millioner kroner.

Her mener borgmester Stén Knuth (V), at forskellige fonde skal have ansøgninger om at hjælpe til. Og han vurderer, at chancerne er gode med den entydige opbakning fra LOA i baghånden, men kommunen skal også selv spæde til med et eller andet beløb.

- Vi undgår ikke at diskutere det ved den budgetlægning, vi er i gang med. Selv om vi taler om mådehold, og det hele er stramt, skal vi også diskutere anlægsinvesteringer, siger Stén Knuth.

Han regner med, at finansieringen skal på plads inden for de kommende to-tre år, for at løftet om de 10 millioner fra LOA står ved magt.