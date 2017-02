Det lykkedes borgmester Stén Knuth (V) at holde byrådsmødet mandag aften lige under to timer. Arkivfoto

Manglende millioner - og hemmelige testresultater

Slagelse - 28. februar 2017

Blot to timer. Så lang - eller rettere - kort tid tog det, at klare de 18 punkter på byrådets dagsorden. Der var nu heller ikke nogen punkter, som krævede de helt store og langvarige diskussioner, omend punkt nummer to - »Samlet budgetopfølgning pr. januar 2017« kaldte på flere meningsudvekslinger.

Blandt andet var Villum Christensen (LA) meget kritisk overfor den måde, hvorpå det hele blev præsenteret for byrådet:

- Jeg synes ærlig talt, at det er respektløst, sagde han med henvisning til de mange forskellige og komplicerede udregninger og tal, der skulle give et retvisende billede af de store udfordringer, som der helt sikkert er på især beskæftigelsesområdet.

- Nu er det syv måneder siden, vi indgik et budgetforlig. Og i dag kan vi så se, at der kommer til at mangle »55 skæve« (millioner kroner, red.). Det er formuleret på en måde, så de færreste her i lokalet kan finde hoved og hale i tallene, sagde Villum, der savnede mere gennemsigtighed i talmaterialet.

Det samme gjorde socialdemokraternes gruppeformand, John Dyrby Paulsen:

- Som jeg kan se det, er der et underskud alene på beskæftigelsesområdet på omkring 31 millioner kroner. Hvad vil man gøre ved det, spurgte han og undrede sig over, hvordan borgmesteren samtidig kan fastholde, at »det går strygende i kommunen«.

Borgmester Stén Knuth (V) oplyste, at regnskabstallene for 2016 »er lige på trapperne« - og tilføjede, at både han og Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelsesudvalget, bestemt ikke har siddet med hænderne i skødet i syv måneder.

- Det er selvfølgelig noget, vi har arbejdet løbende med. Jeg anerkender, at det er et område med store udfordringer, og der er mange tal, som lige nu flyver rundt i luften. Men lad os nu vente på det foreløbige regnskab, som er klar om ganske kort tid, sagde borgmesteren.

Punkt nummer syv på dagsordenen handlede om »nationale måltal på baggrund af testresultater« - altså, hvordan går det på de lokale skoler med hensyn til færdighederne for eleverne i blandt andet dansk og matematik - set i forhold til landsgennemsnittet. Her fik byrådsmedlemmerne udleveret et stykke papir, der viste, hvordan skolerne i Slagelse Kommune klarer sig.

Borgmesteren understregede dog, at disse papirer - ifølge lovgivningen - er fortrolige og derfor ikke umiddelbart kan offentliggøres eller vises til pressen.

Formand for uddannelsesudvalget Johnny Persson kunne dog fortælle, at der »er fremgang på alle parametre«:

- Vi er endnu ikke på samme niveau som landsgennemsnittet, men vi haler ind, konstaterede han.

Adspurgt hvorfor ikke pressen kan få adgang til disse tal, fortalte formanden bagefter, at undervisningsministeriet ikke ønsker direkte konkurrence skolerne imellem, men »at det er op til hver enkelt skole at fortælle, hvordan den ligger i forhold til landsgennemsnittet«.