Mange problemer for 20-årig bilist

Natten til onsdag - klokken 3.25 - standsede en patrulje en bil på Vollerupvej i Sørbymagle. Bilens chauffør var en 20-årig mand fra Dalmose, og han oplyste straks, at han ikke havde kørekort. Det viste sig, at han tidligere var blevet frakendt sit kørekort - og bilen, han kørte i, var hans fars varebil, som han havde taget uden at få lov.

Da den unge mand lød en kende snøvlende, valgte patruljen at narkometerteste ham, og det viste sig, at testen var positiv for amfetamin. Han blev derfor anholdt og sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, ligesom han også blev sigtet for at køre uden kørekort og for brugstyveri af varebilen.