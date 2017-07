De gule containere, der udgør det nye udspringstårn, skal være iøjnefaldende, lyder det fra projektleder Rudi Saltofte Olesen fra Slagelse Kommune. Foto: Helge Wedel

Mange overvejelser bag udspringstårnets gule farve

Slagelse - 28. juli 2017

Mandag morgen ankom et par meget gule containere til den gamle Halsskov Færgehavn - den nye Færgehavnen Strand.

Til sammen udgør de nu det nye udspringstårn på stranden, der også har fået både klatrevæg og volleyball-baner.

Den klare, gule farve har vagt en del opsigt i Korsør allerede, og meningerne er mange.

Bag farvevalg og hele ledelsen af det store strandprojekt står Rudi Saltofte Olesen fra Slagelse Kommune sammen med det særligt nedsatte udvalg »Korsør - byen møder vandet«.

- Der har været mange farver i spil. Et rådgivningsfirma foreslog for eksempel lilla og lyserød - men det synes vi clashede for meget med naturen. Vi ville gerne have en opsigtsvækkende farve, som passede ind i naturen, forklarer projektleder Rudi Saltofte Olesen.

- Vi valgte den varme, gule farve, fordi den er naturlig, men stadig giver noget kontrast og noget »pang«, forklarer Rudi Saltofte Olesen.

- Det har aldrig været i spil at bruge en mere neutral farve - for eksempel grå eller brun. Det er meningen, at tårnet skal være iøjnefaldende. Hvis det var gråt, kunne vi lige så godt lade være. Jeg er klar over, at der nok er 1000 forskellige holdninger omkring farven - nogle vil synes, den er fantastisk, andre vil synes, den er rædselsfuld. Sådan vil det altid være, når man taler om arkitektur, siger projektlederen, som forklarer, at det er Sweco Architects, der har været rådgiver på den endelige udforming af udspringstårnet inklusive farvevalget.

Han forklarer også, at Søfartsstyrelsen har været inde over farvevalget, fordi signalfarverne rød og grøn for eksempel ikke kan bruges - og den kommende belysning på udspringstårnet skal også følge strenge regler, så det ikke kommer til at vildlede søfarende.

Fra det nye udspringstårn bliver det muligt at springe fra syv og 10 meters højde - afhængigt naturligvis af tidevandet, som kan gøre det store spring 10,5 meter højt ved lavvande.

Det nye udspringstårn kan i fremtiden udvides til at blive 27 meter højt, hvis en investor melder sig på banen.

Færgehavnen Strand indvies officielt fredag den 4. august klokken 17.30, hvor der vil være både taler, musik, volleyball, grillede pølser - og første udspring fra udspringstårnet ved borgmester Stén Knuth (V).

Alle er velkomne til åbningsfesten på første etape af vandsportscentret ved Færgehavnen Strand.