Mand ville stikke af fra både bro-betaling og politiet

En 47-årig tyrkisk mand med bopæl i Hamborg forsøgte at slippe for at betale, da han tirsdag morgen kort før klokken otte kørte gennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

Patruljen besluttede at ledsage manden tilbage til Korsør, så han kunne betale for sin passage, og han blev bedt om at følge efter patruljebilen.

Men det kneb åbenbart med at forstå beskeden, for manden forsøgte to gange undervejs at overhale og køre fra patruljen med hastigheder helt op til 170 km/t. Begge gange kørte patruljen foran igen og sænkede farten, så manden også kørte med acceptabel hastighed.

ved betalingsanlægget blev mandens kort ganske rigtigt afvist, og han fik derfor en afgift på i alt 880 kroner til senere betaling. Da han kun medbragte sparsomme og tvivlsomme ID-papirer, var det nødvendigt at undersøge hans identitet nærmere, og det viste sig, at han hverken havde tilstrækkeligt ID eller opholdstilladelse, så han blev sigtet efter udlændingeloven for ulovligt ophold.

Han blev også sigtet for ”uden erlæggelse af den fastsatte betaling at benytte offentligt samfærdselsmiddel eller anden almentilgængelig indretning” – altså at køre gennem betalingsanlægget uden at betale. Manden fik en bøde på 2.000 kroner og blev løsladt igen klokken 17.15.