Flemming Erichsen holdt tale ved ferniseringen fredag for det store maleri, som børn i fællesskab alligevel fik malet færdigt trods den dramatiske afsejling af kunstskibet BIBIANA. Temaet for maleriet hed »hvad er der på og under vandet«. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Maleri færdig efter dramatik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maleri færdig efter dramatik

Slagelse - 05. august 2017 kl. 12:27 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har set al kommunikation mellem Joy Petrowsky og medarbejderne og direktøren for kunstskibet BIBIANA Janne Bech. Jeg ønsker ikke, at øge en strid, men må blot konstatere, at Joy Petrowsky har passet sit arbejde som leder af Kongegaarden, når det gælder hendes kommunikation og planlægning af besøget af kunstskibet. Og det er da ærgerligt, at skibet valgte at sejle i stedet for at tage en dialog, siger Flemming Erichsen til Sjællandske. Han er formand for Kongegaardsfonden, der har ansat Joy Petrovsky som leder af Kongegaarden.

Læs også: Leders facon årsag til skibs afsejling

Direktør Janne Bech har offentligt angivet store samarbejdsproblemer med Joy Petrowsky som den direkte årsag til, at kunstskibet sejlede væk efter blot en dag fra et ophold planlagt til fire dage i Korsør.

- Samarbejdet med Kongegaardens ledelse har været en stor udfordring. Skibets medarbejdere føler sig stærkt intimiderede af lederen af Kongegaarden, der har ønsket at detailplanlægge kunstaktiviteten. Hertil har der været mange modstridende informationer undervejs, forklarede direktør Janne Bech til Sjællandske. Hun uddybede, at Joy Petrowskys måde at tale til kunstneren og skibets personale umuliggjorde en tillidsfuld dialog. På Sjællandskes ønske om et eksempel på Joy Petrowskys facon fremsendte kunstskibsdirektøren en sms. Det viser sig imidlertid, at direktøren kun har sendt et uddrag. Sjællandske vælger derfor at offentliggøre hele sms-teksten, da det giver en noget anden nuance af striden mellem Joy Petrowsky og kunstskibets produktionsleder Carina Lilli Amund Zingenberg. Den pågældende sms er sendt den fredag morgen, hvor skibet efter beslutning af direktør Janne Bech vælger at sejle få timer efter. Afsejlingen sker foran børn på kajen, som er mødt op for at deltage i aktiviteten med at male et stort maleri, der er hovedårsagen til, at kunstskibet inklusiv medbragt kunstner er betalt over 10.000 kroner for at lægge til kaj i Korsør.

Det er Joy Petrowsky, der sender beskeden tidlig fredag med det formål at spise frokost med produktionslederen for at få talt uenighederne igennem. Også direktør Janne Bech modtager beskeden, som hun altså reagerer på ved at beordre skibet til at forlade Korsør omgående. Det uddrag, som direktøren gav Sjællandske, er markeret med halvfed.

Morgen Carina. Trist for Janne, har sagt vi selv taler sammen.

Jeg foreslår, at vi spiser frokost sammen, i stedet for, at du sender mig alene til frokost som i går. Vi får talt og lukket ned til arrangementet slutter. En evaluering laver jeg med Janne, når hun har tid i forhold til jeres sejladser.

Nogle ting vil jeg ikke finde mig i, men ombord ønsker jeg ikke kiv. Dog beder jeg dig om at stoppe negativ snak om Korsør og forskellen på Skælskør og vores by.

Skal der flere folk på, så sig det, inden du bare tager Skælskør folk herop. Du bad om 3 på skemaet hver dag, det har du. Ellers bedes du tale med mig også i andre sammenhæng. Måske kan du ikke lide min optræden, men du er kun i Korsør til mandag aften, så lev med det, en høfligere tone og åbenhed kommer man langt med.

Jeg bruger nu 3 fridage fra i morgen på arrangementet.

Jeg gør det for Jannes skyld og håber på bedre samarbejde fra din side. vh Joy denne sms sendes til Janne

relaterede artikler

Bibiana er sejlet før tid 28. juli 2017 kl. 14:02

Børnene skaber kunst til byen 28. juli 2017 kl. 07:56

Linen knak - børns kunst holdt 27. juli 2017 kl. 07:07