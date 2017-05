Se billedserie Brød forsøgt solgt for en krone på udløbsdatoen er eksempel på madvarer, der kan hentes døgnet rundt i 24/7-boksen under trappen ved Benjamin Erichsens bopæl på Elme Allé 21 i Korsør. Foto: Helge Wedel

Madspild hindres under trappe

Slagelse - 10. maj 2017
Af Helge Wedel

Snart 18-årige Rasmus Erichsens idé om at bekæmpe madspild har vokset sig stor - både i Korsør og i resten af Danmark.

Næsten 6000 kilo mad og 500 liter mælk og andre drikkevarer har undgået skraldecontaineren. I stedet er mad og drikke kommet mennesker og dyr til gode i Korsør. Konkret foregår den effektive bekæmpelse af madspild under trappen til Rasmus Erichsens bopæl på Elme Allé 21. Her er der for et nogle dage siden opstillet en 24/7 boks under trappen, hvor der kan afleveres og hentes mad i døgndrift. Et skilt ved huset viser vej og forklarer om konceptet »Stop Spild Lokalt«, hvor hovedparten udveksles via en Facebook-gruppe.

- Vi har et håb om på et tidspunkt at kunne få stillet et lille lokale til rådighed, hvorfra maden kan hentes og bringes til, siger Rasmus Erichsen, der fylder 18 år lørdag den 13. maj. Han bemærker, at det at kunne hente mad i døgndrift har været en stor succes.

- Mange kommer efter mørkets frembrud, fordi de måske er lidt flove over at have brug for maden, men det skal de absolut ikke være, for bekæmpelsen af madspil gør os alle til vindere, siger Rasmus Erichsen. Han lancerede »Stop Spild Lokalt« for et års tid siden. I november 2016 blev en egentlig landsdækkende organisation med Rasmus Erichsen som den første formand stiftet. I bestyrelsen sidder blandt andet hans far Benjamin Erichsen og hans farfar Flemming Erichsen - tidligere borgmester i Korsør.

Forleden kom der hele 350 kilo madvarer fra Netto, der var udløbet på dato, og derfor skulle smides ud. På under 24 timer var det hele hentet af borgere, der kunne bruge maden, som ikke fejlede noget. Også Rema 1000 og SuperBrugsen er flinke til at komme med mad, der ellers skulle smides ud.

Bliver mad - eksempelvis brød - muggent og for gammelt, så kommer det i en kasse med skiltet »dyremad«, så det i bedste fald kan bruges til at fodre dyr med.

På landsplan, hvor der er lokale grupper i over 70 byer, har næsten 20.000 kilo mad og cirka 2500 liter drikkelse indtil nu undgået skraldespanden.