Dronefoto: Mortern Mikkelsen 24Produktion.

Måske rampenyt til næste år

Slagelse - 26. december 2016 kl. 12:01 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejdirektoratet har endnu ikke besluttet sig for, hvad der skal gøres ved Danmarks formentlig korteste tilkørselsramper ved »42 Korsør«.

Forhåbentlig kan der komme en beslutning i begyndelsen af det nye år. Det oplyser afdelingsleder i Vejdirektoratets afdeling for planlægning og myndighed i Næstved Maria Lønsmand Meiner til Sjællandske.

Afdelingslederen blev i den grad kontaktet at utrygge bilister, da hun i Sjællandske i midten af november ikke mente, at ramperne blev opfattet som et problem af bilisterne, men at hun da gerne ville høre fra dem, der mente, at de korte ramper var farlige.

Op imod 100 bilister reagerede på henholdsvis sn.dk og på Facebook. Mange havde helt konkrete oplevelser, hvor de følte, at de havde været i livsfare, ligesom mange slet ikke turde benytte til- og afkørslen.

Dengang sagde Maria Lønsmand Meiner:

- Vi har på baggrund af artiklen i Sjællandske om ramperne ved Korsør modtaget en række henvendelser fra borgere, der gerne vil dele deres oplevelser med os. Vi kan dog også se af borgerhenvendelserne, at selv om der sjældent sker uheld, så opleves det som utrygt at køre på ramperne, og det tager vi naturligvis seriøst.

Men en egentlig beslutning om mulige ændringer kan altså først ventes til næste år.

Ifølge Vejdirektoratet skal tilkørselsramper på nye motorveje være lange nok til, at der kan opnås en indfletningshastighed på 90 km/t. Hertil skal flettestrækningen være omkring 200 meter. Det vurderes, at de nuværende korte ramper ved Korsør skal forlænges med cirka 150 meter for at opfylde de gældende krav i dag.

Slagelse Kommune har fået bygget Tårnborgvej om, så den fra afkørsel 42 med de korte ramper kan benyttes af de 25 meter lange modullastvogne til og fra Korsør Havn.

Der kan ikke sættes præcis tid på, hvornår de lange lastbiler bliver tilladt på Tårnborgvej.

- Vejdirektoratet har meddelt Slagelse Kommunes rådgiver i forbindelse med ombygning til modulvogntog, at vi vil søge ruten optaget som en modulvogntogsrute, når vi har modtaget en bekræftelse om, at ombygningen er gennemført efter gældende vilkår herfor. Denne bekræftelse har Vejdirektoratet, så vidt jeg er orienteret, endnu ikke modtaget. Herefter er proceduren, at indhente politiets samtykke, inden strækningen kan tages i brug, siger Maria Lønsmand Meiner til Sjællandske.

Hun kan derfor ikke fortælle præcist, hvornår strækningen kan åbnes for modulvogntog.

De korte ramper anser Vejdirektoratet ikke som problematisk i forhold til en godkendelse til kørsel med de 25 meter lange modulvogntog.

- For både almindelige bilister og vognmænd gælder de samme regler vedrørende fletning, siger Maria Lønsmand Meiner.