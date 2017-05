Lystfisker sprang i havnen

Se billedserie 25-årige Nick Christensen måtte have en hånd af sin far for at komme op igen, da han var sprunget i havnen for at køle sig af.

Slagelse - 29. maj 2017 kl. 07:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deltagerrekord, lystfisker sprang i vandet, en anden mistede både fladfisk og torsk, da linen knækkede. Danmarks største havnemedekonkurrence afviklet i perfekt sommervejr.

Det kniber med at fange dem i Storebælt, så derfor var det noget af en sjældenhed, da en af de 710 rekordmange deltagere i Havnemeden i Korsør landede en torsk på hele 2,69 kilo fra kajen ud for Korsør Produktionshøjskoles »Værftet«.

Men ellers var fangsterne først og fremmest fladfisk, hvor de to største viste sig at være lige store - 42 cm lange og 890 gram tunge. Derfor måtte de to lystfiskere »hugge« om fordelingen af 1. og 2. præmien .

En ål bed også på en krog, men den måtte ikke deltage i konkurrencen.

- Ålen er rødlistet, fordi den er sjælden, så den har vi ikke med i konkurrencen, fortæller Flemming Lundberg Petersen. Han er formand for Korsør Lystfiskerforening, der arrangerer den store fiskekonkurrence. Han glæder sig over deltagerrekorden, men også over, at Korsør i den grad bakker op om arrangementet herunder med økonomisk støtte fra blandt andet Korsør Havn og Korsør Erhvervsforening, ligesom en meget stor del af byens forretningsdrivende bød på særlig tilbud på dagen og/eller gav præmier til konkurrencen.

Foruden præmier til de største fisk og masser af lodtrækningspræmier på deltagerbeviser, så er der også præmier til særlige hændelser og fangster, som kontrollanterner bliver tilkaldt til. Præmier var der blandt andet til fangst af et ærme med søstjerne og muslinger og en bikinitop. Præmie var der også til en uheldig fisker, hvor både en fladfisk og en torsk havde bidt på samtidig. Men da fiskene nåede overfladen, knækkede snøren!

Lørdagens varme solskin fra en skyfri himmel krævede indtag af væske hos de mange lystfiskere. For nogle også andet end vand. For 25-årige Nick Christensen med bopæl på Revvej i Korsør gjorde den stegende sol og varmen det nærliggende vand i havnen FOR fristende. Så han spang ud fra Amerikakajen, men først efter at have spurgt kontrollanterne, om et kølende spring ville diskvalificere ham fra konkurrencen. Svaret var nej fulgt af en advarsel om, at det kunne være svært at komme op igen. Og det var det, så han måtte have en hånd af sin far for at komme tilbage til kajen.

Lang fra alle deltagere fik noget på krogen, så udtrykket »det døde hav« blev også hørt flere steder. Formand for Korsør Havn Henrik Brodersen (DF) takkede ved præmieuddelingen for, at så mange var dukket op til konkurrencen.

- Og også tak for, at I har hjulpet os med at tømme havnen for tang, spøgte formanden.

I 2016 deltog 631 i Havnemeden. Om rekorden på 710 bliver slået den sidste lørdag i maj til næste år, vil vejret givet have indflydelse på.