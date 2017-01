Se billedserie 47-årige Gitte Westermann har fundet en ny hjemmebane til StorebæltBazar, der fandt sted i går for 10. gang. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Lyst til at krejle i blodet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyst til at krejle i blodet

Slagelse - 30. januar 2017 kl. 11:40 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg elsker at arrangere, og så har jeg alle dage haft lysten til krejle i blodet.

47-årige Gitte Westermann forklarer kort og præcist om baggrunden for, at hun i går for 10. gang med succes afviklede StorebæltBazar, hvor private kan købe en stand og sælge ud af deres brugte ting og sager. 42 stande var opstillet i multihallen på Musholm Ferie- Sport- og Konferencecenter, der for første gang var hjemsted for bazaren.

- Prisen for at leje Storebæltshallen blev fra årsskiftet simpelthen så høj, at der ikke længere var forretning i at bruge den, siger Gitte Westermann. Hun bor i Vemmelev, er lærer, gift og mor til fem sammenbragte børn.

Det koster 495 kroner for en almindelig stand, mens en lille fås for 300 kroner.

Hun ser et stort potentiale i multihallen, hvor der også kan åbnes for en stor scene.

- Vi har flere planer for udvikling og nyskabelser for StorebæltBazar, men jeg vil ikke afsløre noget endnu, siger Gitte Westermann, der dog som eksempel giver, at et modeshow kunne være en mulighed.

Som noget nyt var bazaren i går åbnet op for erhvervsdrivende også. Af de 42 stande var de 15 erhvervsdrivende, der solgte nye ting. Blandt andet en sølvsmed fra Odense med egne smykker deltog, ligesom Korsør-butikkerne Grønlund og Hos Jimmi var blandt standene.

Det synes sikkert, at StorebæltBazars nye hjemmebane bliver multihallen.