Lyn flækker egetræ på kirkegård

Braget var ikke til at tage fejl af søndag eftermiddag i Korsørs sydlige bydel. Glimt og et stort brag samtidig var en klar indikation af et lynnedslag. Og på Korsør Kirkegård lå beviset på lynets kraftfulde nedslag i form af store splintrede træstykker spredt på stier og gravsteder. Men det ramte og store egetræ lidt syd for kappellet cirka midt på kirkegården står stadig op.

Sjællandske erfarer, at der er ærgrelse over, at lynet ramte et stort levende træ, for ikke langt derfra står et meget stort kastanjetræ, der er gået ud og dødt. Her kunne et lyn have hjulpet med at fremskynde fjernelsen af det store døde træ.