Lukning af Broløbet vil ende i Folketinget

Slagelse - 20. juli 2017 kl. 06:01 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingspolitiker for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht er gået i dialog med John Dyrby Paulsen (S) om at sikre Broløbets overlevelse.

- Den her beslutning er helt hul i hovedet. Det er grotesk. Det er formynderisk og det er københavneri. Det er en overreaktion på nogle problemer, man havde i forbindelse med Lillebælt Halvmaraton. Det er også grotesk, at man vil give dispensation, hvis det pludselig er Tour de France, der vil køre over broen, lyder det fra Benny Engelbrecht (S).

- Vi håber, at regeringen selv kommer på bedre tanker, men hvis det ikke viser sig, har jeg meget svært ved at se, at det ikke vil blive rejst i Folketinget. Det er vi klar til at gøre, siger folketingspolitikeren, der i øvrigt selv løb med ved sidste udgave af Broløbet i 2014. Folketinget åbner igen tirsdag den 3. oktober.

Den lokale folketingspolitiker, byrådsmedlem og LA-politiker Villum Christensen er ligesom sin bror Troels Christensen (LA) også uenig med ministerens beslutning om at lukke løbene. Villum Christensen vil dog gå en lidt anden vej:

- Som en del af et regeringsparti kan jeg ikke »tage sagen op i Folketinget«. Jeg vil i stedet bringe emnet op på det førstkommende møde i det blå ordførerudvalg, hvor transportordførerne mødes med ministeren hver uge, siger Villum Christensen (LA), og tilføjer, at det først kommende møde formentlig bliver afholdt i slutningen af august, og at han inden da vil diskutere emnet på partiets sommergruppemøde. Og han har et konkret forslag:

- Verden er ikke sort og hvid. Jeg vil derfor foreslå ministeren at lave et kompromis. Man kunne for eksempel fremover benytte nødsporet plus ét spor til motionsløb som Broløbet og så benytte ét ekstra spor til trafikken. Man kunne så adskille banerne med cementklodser. Jeg er ikke ekspert, men vi kunne give Vejdirektoratet mulighed for at komme med forslag til kompromiser, siger Villum Christensen.

Broløbet har været afholdt i alt fem gange og det sjette løb vil blive afholdt efter planen den 9. september i år. Bliver beslutningen fra transportministeren ikke omgjort, vil dette dog blive det sidste motionsløb på den faste forbindelse.

