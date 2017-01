En 44-årig mand fra Slagelse slap med 30 dages fængsel for i alt 11 tilfælde af svindel - selv om han har et alenlagt synderegister.

Ludomani tvang 44-årig til svindel

Han har syv tidligere domme bag sig for stort set samme forseelse - nemlig at svindle og bedrage private for mindre beløb på mellem 2-5000 kroner for primært elektronik, som han ingen intention har om at levere.