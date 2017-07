Troels Christensen (LA) vil brokke sig højlydt over broløbslukning og føler sig ikke overbevist om, at udspillet kommer fra egne rækker. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokalpolitikere raser over broløbslukning - DF glæder sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalpolitikere raser over broløbslukning - DF glæder sig

Slagelse - 19. juli 2017 kl. 05:54 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget i Slagelse Kommune, Troels Christensen (LA), raser over udmeldingen om at lukke Broløbet og andre motionsløb over Storebæltsbroen - også selv om det er Liberal Alliances egen transportminister Ole Birk Olesen, der står bag lukningen af løbet.

Læs også: Vejdirektoratet sætter trafik over motionsløb hver tredje år

- Vi skal brokke os alt det, vi overhovedet kan, indtil vi får omgjort den beslutning. Jeg er meget uforstående over for det her. Det her er jo en kæmpe event med enorm betydning og stor afsmittende effekt for vores by. Det er totalt overkill at lukke løbene, siger Troels Christensen (LA), som fortsætter sin rasen:

- De frivillige foreninger gør et kæmpe arbejde for at få det her løb op at stå, og de tjener samtidig en masse vigtige penge - jeg mener det var 1,7 millioner kroner i alt til foreningerne sidste gang i 2014 - penge som er uerstattelige for foreningslivet.

Udvalgsformanden vil dog gerne tilføje en ekstra kommentar til sagen.

- Jeg føler mig ikke overbevist om, at det her udspil har vokset i transportministerens egen have, siger Troels Christensen (LA), som ikke vil tilføje yderligere kommentarer til den udmelding.

En nærliggende tanke kunne dog være, at udspillet kommer fra VLAK-regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, der har brugt det meste af 2017 på at arbejde tæt sammen med Socialdemokratiet.

- Jeg er meget begejstret. Det er en glimrende beslutning. Jeg skal ikke kunne sige noget om regeringens motivation, det må du spørge regeringen om - men det her er noget, jeg har arbejdet for i årevis, siger Kim Christiansen, der er transportordfører for Dansk Folkeparti i Folketinget.

Kim Christiansen er selv født i Slagelse og han har et forslag til arrangørerne af Broløbet:

- Jeg ved godt, det her går ud over foreningslivet. Det er godt, at foreningerne tager initiativ. Jeg foreslår derfor at flytte Broløbet til Fodsporet, siger Kim Christiansen (DF).

Det har vel næppe den samme tiltrækningskraft som et løb over Storebæltsbroen?

- Nej, men jeg har selv prøvet at sidde i kø i fire-fem timer ved Storebæltsbroen ved sådan et løb. Det er ikke rimelig og det har høje samfundsomkostninger. Vi må bruge naturen ikke broerne til motionsløb, siger Kim Christiansen (DF).

Broløbet får lov til at løbe af stablen som planlagt den 9. september 2017 med 12.000 startnumre, men så er det umiddelbart også slut. Altså med mindre lokalpolitikerne fra Slagelse - og Nyborg - får held til at omgøre beslutningen.

relaterede artikler

Borgmestre raser: Vil sammen kæmpe mod lukning af Broløbet 18. juli 2017 kl. 13:16

Minister støtter stop for broløb efter timelange køer 18. juli 2017 kl. 11:23

Trafikministeren lukker Broløbet 18. juli 2017 kl. 09:14