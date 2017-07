Lokalformand udelukker skattestigning

Mick Keller, formand for Liberal Alliance Slagelse, udelukker ligesom partiets byrådspolitikere skattelettelser. Så hellere stå udenfor, siger han.

Slagelse - 13. juli 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alliance mellem Nye Borgerlige og Liberal Alliance synes at stå stejlt på spørgsmålet om skat. I en tid, hvor partier over en bred kam - endda på tværs af fløje - ellers lægger op til forhandlinger om kommunens fremtidige, økonomiske forfatning, slår lokalformand Mick Keller, Liberal Alliance Slagelse, nu fast, at skatten ikke kommer til diskussion.

- Det er fuldstændig utænkeligt, at skatten kommer til at stige i Slagelse, selv om det til Politisk Fight Night i festugen kom frem, at der om muligt ville kunne dannes flertal til andet, siger Mick Keller.

Han hæfter sig ved, at Liberal Alliance og Nye Borgerlige er gået i valgforbund, og at ingen af parterne åbner for en skattestigning.

Det samme gør en af partiets to lokale byrådskandidater, Villum Christensen, som endvidere konkluderer, at Liberal Alliance under ingen omstændigheder vil pege på en borgmester, som ikke melder et klart nej til skattestigninger ud.

- Hvis vi skal levere de afgørende mandater til en ny borgerlig borgmester, skal der ligge en underskrevet konstitueringsaftale, som tager afstand fra skattestigninger, tilføjer han.