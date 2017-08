Lokale piger danser ud i verden

To af Slagelse-danseskole Dansegulvets elever er sluppet gennem nåleøjet til uddannelse som professionelle dansere. 16-årige Johanne Vejgaard og 23-årige Nanna Ringbo skal nu dygtiggøre sig i henholdsvis Odense og Stavanger i Norge, og Dansegulvets ejer, Malene Strudahl, er utrolig stolt af, at de to elever er nået så langt.

Nanna Ringbo skal flytte til Norge, hvor hun er kommet ind på en bachelor-uddannelse på Stavanger Universitets institut for musik og dans. Hun fortæller, at moderne dans var et helt nyt begreb for hende, da Dansegulvet åbnede for fem år siden.