Lokal tang skal ud i Europa

Firmaet har kontakt til restauranter i Italien og Luxembourg, og den primære opgave er at udbrede kendskabet til tangens muligheder ved på konsulentbasis at tilbyde viden og workshops om brugen af tang i fødevarer.

- Jeg så og ser stadigvæk et kæmpe potentiale for dansk tang som fødevare og fødevareingrediens. Min mission er kort sagt at få dansk tang på det internationale landkort, siger Claus Falconi, som blandt andet samarbejder med »Omø Fisk og Tang«, »Dietz Seaweed« og »Dansk Tang« i Nykøbing Sjælland, der alle er producenter.

- Jeg lever af det på den måde, at jeg har mange bolde i luften. Jeg arbejder blandt andet også med at stifte en brancheforening for tangproducenter, siger han og forklarer, at meningen er, at selve tang-firmaet skal tage helt over.