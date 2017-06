Thomas Zielinsky er ivrig flaskedykker med et dyk på 97 meter som det dybeste. Foto: Helge Wedel

Lokal dykkerbutik ser mulighed i færgehavn

Slagelse - 25. juni 2017

Han har dykket næsten 97 meter ned. Han mener, at duggede dykkermasker skal undgås med tandpasta og spyt.

45-årige Thomas Zielinskys store hobby er dykning med flasker. Dybt og til skibsvrag. På landjorden passer han med 30-40.000 kørte kilometer om året et fuldtids sælgerjob, men han har også nu i ti år drevet sin netbutik »Diveit«, der sælger alskens udstyr til dykning.

- Jeg har da tænkt på en fysisk demobutik, hvor udstyret kunne ses og prøves, men stadig skulle købes on-line. Lige nu afventer jeg, hvad der kommer til at ske i den tidligere færgehavn, hvor et vandsportscenter er på vej. Her ser jeg da bestemt store muligheder for, at en demobutik med dykkerudstyr ville passe perfekt, siger Thomas Zielinsky til Sjællandske.

Thomas Zielinsky kommer fra det midtjyske. Da han i 1996 flyttede til København blev han benævnt »hedeperker«, og som sådan benævner han sig fortsat. Han flyttede til Vemmelev i 2005 og til en lejlighed i Slottensgade i 2015.

Navnet »Diveit« dækker over sammentrækningen af de to engelske ord »dive« og »it« - dyk det! Ifølge Thomas Zielinsky ment som, at man med rette træning og udstyr i princippet kan dykke på alt.

Mottoet for »Diveit« er at sælge udstyr til den kræsne, der ikke vil betale for meget.

- Jeg har brugt ti år på at finde de rigtige kvalitetsmærker til rimelige priser - mærkesnobberi gider jeg ikke. Nogen mærker er prissat rigtig dyrt, fordi der så kan gives rabat, siger Thomas Zielinsky.

Han mener ikke, at det er nødvendigt at bruge penge på at købe antidugmidler til dykkermaskerne, når man har tandpasta og spyt.

- Du gnider din maske 2-3 gange med tandpasta, der indeholder et fint slibemiddel. Inden du dykker, spytter du i masken, fordeler spyttet og skyller. Så er den fri for dug, lyder rådet fra Thomas Zielinsky.

Tandpasta-behandlingen skal kun ske en gang, mens der skal spyttes hver gang før et dyk.