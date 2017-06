Lokal bilhandler hjalp i Emilie Meng-sag

Her kan en rød bil tydelig ses gennem de to glasdøre. Optagelser fra 10. juli 2016 viste kun et grynet omrids af en bil. Men via en rekonstruktion og praktisk hjælp fra lokal bilforhandler er et bilmærke nu identificeret. Billederne fra 2016 er optaget af kameraet i loftet. Politiet vil ikke fortælle, hvorfor der tilsyneladende ikke er billeder fra et kamera, der sidder i forhallen. Foto: Helge Wedel