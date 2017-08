I 2005 fandt Broløbet sted en stegende hed maj-dag. Derfor var et kølende brusebad skønt efter at have løbet over broen i stikkende sol uden skyggemuligheder. Kun en enkelt gang har der været trafikale problemer ved et broløb over Storebælt, som blandt andet Nyborg og Slagelse Kommune er med til at arrangere. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Løb over Storebæltsbroen helt uden trafikale gener

Slagelse - 07. august 2017 kl. 06:12 Af Helge Wedel

Trafikminister Ole Birk Olesens (LA) beslutning om at lukke broløb over Storebæltsbroen synes ikke at være taget af logiske årsager eller med afsæt i, at hidtidige motionsløb over Storebæltsbroen stort set er forløbet uden trafikale gener for bilisterne. En aktindsigt, som Sjællandske har fået, viser, at ministerens beslutning har udgangspunkt i tilfældigheder som langsomt kørende bilister, et løbsjubilæum og et trafikuheld uden tilknytning til Lillebælt Halvmarathon den 6. maj, hvor der opstod timelange køer omkring Den Ny Lillebæltsbro.

Men problemerne ved Lillebælt ser altså også ud til at koste løb over Storebæltsbroen livet.

Det seneste motionsløb over Storebæltsbroen var cykelløbet Aarhus - København i september 2015. Det foregik helt gnidningsfrit for bilisterne.

- Her kørte trafikken absolut upåklageligt, og det var slående at se, hvordan strømmen af biler aftog markant ca. 20 min. før cykelløbet gik i gang. Jeg stod selv i O-rummet og så, hvordan betalingsanlægget pludselig var lagt næsten øde. Vi tilskriver det bl.a., at vi lagde et kæmpe tryk på informationen op til løbet, bl.a. ved at have plakater i betalingsanlægget, dele flyers ud, sende direct mail til kunderne, sms'e og informere på sociale medier m.m., siger Lotte Bentzen til Sjællandske. Hun er Content Manager hos Sund & Bælt.

Hun tilføjer, at under cykelløbet patruljerede politiet hele tiden i loop rundt på broen. På den måde gjorde bilisterne sig ekstra umage med at holde farten og køre efter forholdene. Den samme model bruges ifølge Lotte Bentzen ved Broløbet nu til september.

Der har været broløb i 1998, 2005, 2008, 2011 og 2014. Kun i 2014 var der gener, fordi der skete et trafikuheld på broen kort tid før, løbet blev skudt i gang.

Ifølge aktindsigten bad transportministeriet den 9. maj blot tre dage efter Lillebælt Halvmarathon Vejdirektoratet om et notat om broløbet med afleveringsfrist den 15. maj klokken 10. Og den 23. juni udsendte ministeren beslutningen om stop for broløb blandt andet med henvisning til Lillebælt Halvmarathon.

Et løb der de ni foregående år været afviklet på Den Gamle Lillebæltsbro, men i anledning af 10 års jubilæet blev det ønsket at løbe over Den Ny Lillebæltsbro. Det gav Vejdirektoratet lov til. Blandt andet fordi, der var planlagt en renovering af den gamle Lillebæltsbro, ligesom det var beregnet, at trafikken på motorvejen maksimalt blev forsinket 24 minutter, når løbet fandt sted en lørdag aften. Men et tilfældigt trafikuheld ved Fredericia samt det faktum, at bilisterne kørte langsommere over broen end beregnet for at se på løberne, udløste timelange kødannelser. I notatet forholder Vejdirektoratet sig kun til løbet over Den Nye Lillebæltsbro, som de derfor ikke mener kan bruges til løb i fremtiden. Men Ole Birk Olesen udvider forbuddet mod løb til alle faste forbindelser - herunder Storebæltsbroen.

Slagelses borgmester Stén Knuth (V), der også selv løber med i Broløbet, oplyser til Sjællandske, at han vil gøre alt for at hindre, at løbet i år bliver det sidste.

- Jeg ser broløbet som idræt, sundhed, branding og frivilligt arbejde til gavn for mange mennesker på begge sider af broen. Jeg synes, at der er mere behov for, at broen åbner op for motionsbrug end lukker ned, fordi der jo er en snak om, hvordan skiftende regeringer har brugt broen som »malkeko« til finansiering af andre projekter, siger Stén Knuth til avisen.