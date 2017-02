Pernille Kirkeskov-Hansen, formand for Skælskør År 2000, ved sidste års Livsstilsmesse i Skælskør. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Livsstilsmessen skal vise Skælskør frem for Skælskør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livsstilsmessen skal vise Skælskør frem for Skælskør

Slagelse - 22. februar 2017 kl. 07:20 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kreative nørklere, kunstnere, fysioterapeuter, frisører, tøjforhandlere, optikere og forsikringsfolk. Alle vil stå side om side, når dørene til Skælskør Hallen søndag den 5. marts klokken 10 slås op til den årlige Livsstilsmesse i Skælskør - arrangeret af Skælskør År 2000.

Her vil være tale om livsstil i bred forstand.

- Livsstilsmessen skal vise alt det frem, som Skælskørs forretninger og foreninger kan. Og så handler messen om at få Skælskørs borgere ud af deres vinterhi og hilse foråret i møde, fortæller Pernille Kirkeskov-Hansen, som er formand for Skælskør År 2000.

- Folk udefra er naturligvis også velkomne, og vi kan da også se, at der kommer en del, der ikke bor i Skælskør, siger hun.

Hun kan også fortælle, at alle messens 63 stande i år blev udsolgt på bare to dage.

Livsstilsmessen er et lille indblik i, hvad Skælskør har at byde på. Det gælder også for folk, som har boet i mange år i købstaden.

- Nogle kan måske ikke lide at gå ind i en forretning, hvis man ikke lige skal handle. Sådan kan det godt være i en lille by som Skælskør. På livsstilsmessen kan man gå uforpligtende rundt og lære hinanden lidt at kende, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

Årets messe kommer til at ligne de seneste års messer langt hen ad vejen, men der sker dog lidt nyt.

Blandt udstillerne er i hvert fald tre nye i form af Hotel Postgaarden, Skælskør Guldsmedie og Advodan.

Livsstilsmessen er åben fra klokken 10 til 16, og der vil traditionen tro være konkurrencer hver time på adgangsbilletten og modeshows klokken 12 og 14. Det koster 25 kroner at komme ind for voksne over 16 år. Hele overskuddet går til Skælskør År 2000's store Kulturelle Folkefest i sensommeren.