Se billedserie Kim Olsen, som ikke har ønsket at blive fotograferet, har haft stor glæde af mødet med CSU?s 180 graders-forløb med blandt andre kognitiv terapeut Kristin Arnøy Larsen. Foto: CSU

Livet vendte for ung mand

Slagelse - 08. juli 2017 kl. 11:25 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Olsen fra Slagelse har kæmpet med angst næsten hele livet. Allerede som fem-årig kunne han være bange for, om et tog kørte af sporet, eller et stearinlys antændte hele huset. Skolegangen var kaotisk, og Kim havde det svært med andre mennesker, for hvad mon de tænkte om ham? Som 23-årig tegner fremtiden endelig lysere. Til august begynder Kim på HF på Høng Gymnasium.

Kim Olsen er en af de fem ud af otte elever på det seneste hold fra Center for Specialundervisnings (CSU) forløb 180 grader, der er på vej videre med enten job eller uddannelse.

- 180 grader er en af de bedste ting, jeg har gjort i mit liv. Jeg har taget ansvar for mit liv, og jeg vil ikke længere give op. Jeg vil kæmpe, for jeg har ikke lyst til at lade mine tanker overtage mit liv længere. Hverdagen er begyndt at hænge mere sammen. Jeg har fået et pust af lyst til tingene lige pludselig, siger Kim.

Som barn og teenager var der sort i hans liv. Angsten var med overalt, og han undgik alt, der muligvis kunne gøre ondt. Blev måske også lidt overbeskyttet.

Da han som 16-årig gik i 9. klasse, turde han til sidst ikke stå op om morgenen. Han havde hele tiden tanker om, at noget ville gå galt for ham. Selv om han var kraftig, blev han ikke mobbet, men han var bange for at blive til grin og bange for at komme til skade.

alene i en lejlighed. - Nu kan jeg »læse« mig selv og ved, hvornår jeg har det dårligt. Jeg vil kæmpe og ikke give op. Angsten vil altid være der, men jeg kan styre den meget bedre nu. Jeg har aldrig haft så meget energi i mit liv, som jeg har nu, siger han.