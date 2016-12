Lions bragte julehjælpen ud gennem tågen

Inden det når så vidt, skal den tredje pakke leveres. Det skal den lidt syd for Eggeslevmagle. Og det bliver den. Herpå skal første pakke, som ikke blev afleveret, have sin skæbne afgjort. De to pakkeomdelere beslutter sig for at levere på en anden adresse, som de skulle have været forbi i »anden runde« med dagens sidste tre pakker på vejen tilbage. Vi kører derfor ind et sted i Skælskør. Herefter går turen tilbage til Meny, hvor tre nye julepakker samles op. Herpå kører de to herrer videre alene - først til et andet sted i Skælskør, herpå tilbage til Boeslunde og til sidst til Stigsnæs for at sætte en julepakke på Agersøfærgen.