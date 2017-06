Den Korsør-baserede fiskeributik »Fisk på krogen« vil udfordre de største spillere på markedet. Derfor har den 23-årige ejer nu investeret stort.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lille, lokal fisk vil udfordre de store hajer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lille, lokal fisk vil udfordre de store hajer

Slagelse - 23. juni 2017 kl. 07:56 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Fisk på krogen« skal blive én af landets største internetbutikker med fiskegrej. Et stort skridt i den retning er nu taget.

Den 23-årige ejer Lasse Nielsen har nemlig investeret i omegnen af 300.000 kroner i nye mærker, der skal komme lystfiskere i hele Danmark til gavn.

- Jeg kommer fra et fiskegalt område og drømmer om at hjælpe lystfiskere som jeg selv med at få flere fisk på krogene. Det har jeg nu mulighed for i endnu større grad end tidligere, siger 23-årige Lasse Nielsen, der startede internetbutikken i 2014.

Siden da er det kun gået fremad for den unge erhvervsdrivende, der er opvokset i Korsør.

På tre år er omsætningen tredoblet, og de nye aftaler, der er indgået med grossisterne Pure Fishing og Svendsen Sport, får fremtiden til at tegne endnu lysere.

- Jeg ved, hvor vigtigt det er at have det rette fiskegrej, og jeg ved, at det nu kan findes hos os. Det er jeg stolt af, siger Lasse Nielsen.

Fisk på krogen tilbyder nu kunderne 11 nye kvalitetsmærker - blandt andet Berkley, Okuma og Savage Gear.

300.000 kroner er en stor investering for en ung erhvervsdrivende, og selvom Lasse Nielsen har erfaring med at sælge alt fra juletræer til håndboldsokker, så erkender han, at det har krævet mod at kaste sig ud i det.

- Det er ikke en beslutning, der er truffet over natten - lad mig sige det sådan. Men Fisk på krogen har aldrig nydt mere opbakning end nu. Vi satte omsætningsrekord i april, Maj var 60 procent højere end april og alt tyder på, at vi gør det igen i juni, så timingen er rigtig, siger Lasse Nielsen.

Den unge iværksætter har studeret erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet i Slagelse og arbejder med online marketing til daglig.

Han lægger dog ikke skjul på, at målet er at beskæftige sig med Fisk på krogen på fuldtid.

- Drømmen har altid været at skabe en forretning, der kan bære sig selv. Den drøm er nu tættere på end nogensinde, siger han.

- Fisk på krogen skal være én af de største internetbutikker i Danmark. Men konkurrencen er stor, så det kræver hårdt arbejde og støtte i lokalområdet. Det kræver også store ambitioner - og dem har jeg, slutter Lasse Nielsen.