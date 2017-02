Den lokale iværksætter Lasse Svenningsen og hans marketingfirma, Vimeso Marketing, er blevet en del af Facebook.

Lille iværksætter leger med de store

Slagelse - 07. februar 2017 kl. 10:01 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan virke langt fra et nyt marketingsbureau i Slagelse til en global mastodont som Facebook. Hårdt arbejde, passion og sorte tal på bundlinjen kan dog åbne selv de tungeste døre, erkender Lasse Svenningsen, slagelseaner bag Vimeso Marketing, som er et af meget få bureauer i Danmark, der kan kalde sig selv for et såkaldt Facebook Marketing Bureau.

Han er selv nørd udi sociale medier og har de seneste år formået at omdanne sin viden og interesse til en succesfyld lokal virksomhed, som egentlig placerer sig i skaren af ganske få af sin slags.

Det er nemlig ikke mange bureauer, som opnår den status, som Lasse Svenningsen har formået med sit marketingfirma, der har til huse på Industrivej i Slagelse. Flid, knofedt og resultater er dog noget, Facebook har lagt mærke til.

- Det er en kæmpe blåstempling. Der er ikke mange bureauer i Danmark, som har opnået dette, som vi har nu, og jeg er personligt meget stolt, siger Lasse Svenningsen, som tilføjer, at samarbejdet rent faktisk er mere end bare et klap på skulderen.

Det er også et stempel, som dokumenterer, at der er resultater at hente for de kunder, han har i sit kartotek.

- Det betyder, at vi fremover kan tilbyde vores kunder den nyeste viden og de nyeste værktøjer fra Facebook. Det rammer altid os, før det rammer de andre, og på den måde er vi altid et lille skridt foran, siger han.

Lasse Svenningsen, som skrev første kapitel i eventyret for to år siden, fortæller blandt andet, at kunder som Take Offer, der sælger rejser, oplevede en gedigen vækst i webtrafikken, efter Slagelse-firmaet gav en Facebook-hånd med.

- Deres omsætning steg med 100 procent, så det må betyde, at vi har gjort et godt arbejde for dem, lyder det stolt fra Lasse Svenningsen.