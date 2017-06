Se billedserie Theo Foli Kok er fire måneder gammel. Han har været indlagt med svære vejrtrækningsproblemer i tre ud af de fire måneder, han har været i live. Den lange indlæggelse giver hans forældre Mads Foli Hansen og Vicky Kok store udfordringer, både med at holde sammen på familien og med økonomien. Foto: Mette Kjær Nielsen

Lille familie med alvorligt syg baby får nej til støtte

Slagelse - 03. juni 2017

Theo Foli Kok er fire måneder gammel. I det meste af sit liv har han været indlagt på Rigshospitalet med alvorlige vejrtrækningsproblemer. Han har været ved at dø flere gange og har nu fået indopereret en trakeostomi i halsen, som trækker vejret for ham. Begge hans forældre Mads Foli Hansen og Vicky Kok er nødt til at være indlagt for at passe den lille dreng, mens deres ældste søn bliver passet af pårørende hjemme i Venslev syd for Slagelse, så han kan blive ved med at have en hverdag i vuggestuen.

Midt i al frygten for at miste deres søn, midt i frustrationerne og de mange søvnløse nætter på Rigshospitalet følger en anden stor udfordring med for den lille familie.

Samtidig med indlæggelsen har de fået en plads i Ronald Macdonalds Hus, fordi kun én af forældrene kan sove på stuen sammen med Theo. Pladsen i Ronald MacDonalds Hus koster et relativt beskedent beløb på 150 kroner per dag, men når man er indlagt så længe, er det med til at presse familiens økonomi, fortæller Mads Foli Hansen. Og det er kun en af mange faktorer, der presser økonomien.

- Jeg har været tilbage på arbejde én dag. Lige nu har jeg minus 400-500 overarbejdstimer »sparet op«. Min arbejdsplads har været så gode, men det er helt uoverskueligt at tænke på at arbejde det af, fortæller Mads Foli Hansen.

Der er ingen økonomisk støtte at hente. Den lille familie har søgt støtte fra Slagelse Kommune, men har fået afslag.

- Vi mener jo, vi har et handikappet barn, men de siger, at han er ikke syg nok. De siger, det ikke er kronisk, og derfor kan jeg ikke få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Det er serviceloven, den er helt gal med, siger Mads Foli Hansen som tilføjer:

- Der er jo ingen, der kender udsigterne med Theo. Der er ingen, der ved, om det er kronisk.

Derfor har Mads også skrevet direkte til borgmester Sten Knuth (V). Borgmesteren har ikke svaret direkte, men familien modtog et svar fra en af afdelingslederne i Center for Børn og Familie, hvori kommunen foreslår Mads at søge barselsdagpenge i stedet.

- Det kan vi ikke få til at løbe rundt. På barselsdagpenge vil jeg få 114 kroner i timen, mens jeg får 180-90 kroner på arbejdet. Vi har lige købt hus for et år siden. Vi har en bil. Vi har en kat, der er nødt til at være i kattepension. Og så har vi jo en ældre søn, som bliver passet hos familie og som går i vuggestue for at han kan have bare en smule hverdag, og som vi så kører ned og henter hver torsdag og afleverer igen søndag, siger Mads Foli Hansen.

- Det kan ikke passe, at vi skal blive nødt til at trække vores ældste søn ud af vuggestuen eller sælge vores bil for at være indlagt her. Det kan ikke passe, at man skal bruge så mange kræfter på at kæmpe med systemet, når man har et barn, som er så alvorligt sygt, siger Mads Foli Hansen.

Læs hele historien om Theo og hans families udfordringer i Sjællandske lørdag.