Politiet vil modtage en anmeldelse om hærværket mod vinduerne, oplyser Lidls kommunikationschef Rikke Brandes, der fortæller, at der siden september har været en vagtordning i butikken.

Lidl-ballade har varet længe

Slagelse - 25. februar 2017 kl. 07:30 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Din lille luder«.

- De gik helt tæt på mig, da de sagde det, selv om jeg og min mand var de eneste kunder i butikken, og der var god plads. Min mand sagde heldigvis, at jeg ikke skulle reagere, for hvad kunne der så ikke være sket? Vi var rystet flere dage efter, og vi har ikke turdet komme i butikken siden.

Et ægtepar først i 60-erne fra Korsør-området, hvis identitet er kendt af Sjællandske, har henvendt sig på baggrund af Sjællandskes artikel i fredagsudgaven om en halv snes unge mellem otte og 16 år af anden etnisk herkomst fra Motalavej, der spreder utryghed og skaber uro i butikkerne Dansk Outlet og Lidl.

Ægteparrets oplevelser er tilbage fra slutningen af september 2016, så de unges hærgen i butikkerne har tilsyneladende stået på i flere måneder.

Senest er to af Lidls store vinduer smadret angiveligt med stenkast.

Ægteparret var ankommet til Lidl ved 20.30-tiden efter en tur i biografen.

- Lige efter, vi var gået ind i Lidl, kom der denne flok på cirka 10 unge indvandrerdrenge. De gik straks i gang med at åbne chipsposer, som de spiste af, ligesom de smed chips på gulvet. De var stærk provokerende. Da vi kom op til kassen, sagde vi med lav stemme til den meget unge kvindelige ekspedient, at flokken af drenge havde åbnet poser med chips og smidt med dem. Hun svarede, at det gjorde de altid, og hun ikke kunne gøre noget, fortæller den kvindelig del af ægteparret til Sjællandske.

Efter den ubehagelige oplevelse skrev hun til Lidl.

Vagtordning

Af svaret fra den tyske supermarkedskæde, som Sjællandske er i besiddelse af, fremgår, at

»det er bestemt ikke meningen, at du skal være utryg ved at handle i butikken om aftenen. Det er uacceptabel det, som du beskriver for os, og vi tillader på ingen måde denne form for adfærd. Vi har derfor snakket med vores salgschef om dette problem, og har besluttet at iværksætte en vagtordning til butikken.«

Uro fortsætter Men uroen og utrygheden i Lidl skabt ved aftentide af drengeflokken fra Motalavej synes at have fået lov til at fortsætte, når man ser på de mange beskrivelser på Facebook af episoderne. En yngre kvindelig ekspedient ansat i Lidl på Motalavej skriver blandt andet, at hendes mor kommer og henter hende, når hun har lukkevagter i supermarkedet, selv om de også bor på Motalavej.

Fortsat vagtordning Det er lykkedes Sjællandske at få kontakt til Lidls kommunikationschef Rikke Brandes. Hun oplyser, at der fortsat er en vagtordning i butikken, som der blev lovet tilbage i september. Hertil at hærværket mod vinduerne bliver meldt til politiet.

- Vi søger også via dialog med de unge mennesker og ekstra bemanding i aftentimerne at skabe tryghed for kunder og vores personale, siger Rikke Brandes til Sjællandske.