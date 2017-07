Se billedserie Ilze Balode fra Letland har imponeret alle på Vilcon Hotel & Konferencegaard. Hun imponerede også på Hotel- og Restaurationsskolen i København. Privatfoto

Lettisk kokkeelev hos Vilcon runder af med 12 og guld

Slagelse - 10. juli 2017 kl. 06:13 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et 12-tal i den sidste opgave og en samlet guldmedalje. Så flot har Ilze Balode afsluttet sin uddannelse som kok, og dér, hvor hun har været i lære, er de ikke overraskede over det fornemme resultat. Ilze Balode har været elev på Vilcon Hotel- og Konferencegaard i Bøstrup, hvor direktør Connie Christensen og hendes personale har været dybt imponerede af hende. Ikke mindst fordi hun er fra Letland og har været hurtig til at mestre såvel det danske sprog som danskerne.

- Jeg ansatte hende, fordi hun var den, der viste mest engagement og initiativ til at gå i gang med uddannelsen, og så syntes jeg også, det var spændende med én fra en anden kultur, siger Connie Christensen.

- Selvfølgelig har der været små udfordringer undervejs.

Hun var ikke fuldstændig god til dansk fra begyndelsen, men det fik hun hurtigt lært. Branchen kan jo godt være lidt hård i tonen, men det er aldrig ondt ment. Det er bare lige nu, den varme mad skal køre, som Connie Christensen forklarer en del af hverdagen i en restaurant.

På den lille arbejdsplads har der været mulighed for at forklare Ilze, at danskere ikke altid mener det, de siger. Nogle gange mener de det stik modsatte, så dansk ironi har hun også lært at tackle.

- Og hun har været enormt pligtopfyldende. Det er lige før, at vi har måttet sige: Ilze, du er forkølet, du må gerne tage hjem nu, fortæller Connie Christensen.

Medarbejderne på Vilcon har også besøgt Ilzes hjemland sammen med hende.

Ilze Balode, der er 30 år, bor i Roskilde sammen med den danske mand, hun traf, da hun via europæisk voluntørtjeneste arbejdede på musikstedet Gimles café i domkirkebyen. Det var hans skyld, at hun ikke som planlagt rejste tilbage til hjemlandet. Efter et år i caféen ville hun i gang med kokke-uddannelsen og fandt elevpladsen hos Vilcon på Jobindex.

- Vilcon har været et fantastisk sted at vokse og få den faglige stolthed, jeg har nu, siger Ilze og fortæller, at lettisk mad efter manges mening ikke kan hamle op med dansk mad, så Vilcons restaurant er ikke blevet lettisk, mens Ilze har været der.

- Lettisk mad er mere tysk og russisk inspireret. Lettiske kokke ser op til Danmark, fortæller hun.

Vil ud at snuse

Undervejs i Ilzes uddannelse havde hun barselsorlov i et halvt år, så hun mangler endnu et par måneder på Vilcon, inden hun skal finde et fast job. Der er udbredt mangel på kokke, så der er nok at vælge imellem, og selv om hun har været glad for tiden i Bøstrup, vil hun se noget andet.

- Jeg skal ud at snuse. Ellers bliver man den evige elev. Jeg skal ud at opleve verden, siger hun og tilføjer, at »verden« i hvert fald i første omgang nok bliver i Danmark, hvor hun nu har boet i syv et halvt år.