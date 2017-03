Les Lanciers: De smukke unge mennesker fra Slagelse

Det var mere end svært at presse flere mennesker ind i »Grotten« på Slagelse Gymnasium fredag aften klokken 19 - og årsagen var naturligvis det store årlige skolebal med den traditionelle »Les Lanciers«. Forud var gået anseelige timer foran spejlet for især de unge piger, som hver lignede en million eller mere. I år var sorte kjoler dominerende, men der var mange varianter og flere, som turde skille sig ud fra mængden. Fælles for dem alle var, at de hver især havde givet den alt, hvad den kunne trække med glimmer, hårlak og sko, som skinnede om kap med de forventningsfulde øjne.

- Hvor er I smukke og knusdejlige alle sammen. Jeg er dybt imponeret over jeres kunnen og disciplin. Det er dejligt at se den glæde og motivation, som stråler ud af jer, når I står her i aften. Jeg ved, det kræver tålmodighed at lære så mange forskellige dansetrin, og jeg er dybt imponeret over jeres kunnen og disciplin. Der er faktisk ingen grænser for, hvad I vil kunne opnå jeres liv, hvis I lægger den motivation og disciplin ind i alle de ting, som I beskæftiger jer med. Jeg nyder at se jer i det flotte tøj, og jeg kan godt blive lidt i tvivl om, hvorvidt det er de samme unge, som jeg så tidligere i morges i sneakers og slidte jeans. Hav nu en rigtig god fest, sagde rektor inden de næste runder begyndte.