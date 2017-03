Den 57-årige projektchef Henning Jørgensen fra Holbæk-firmaet Daurehøj Erhvervsbyg fortæller til Sjællandske, at de meldte den truende lejer til politiet, fordi det skal være trygt for håndværkerne at arbejde i både opgange og lejligheder. Foto: Helge Wedel

Lejer amok mod håndværker

Slagelse - 07. marts 2017 kl. 06:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mandlig lejer på Linde Alle i Korsør truede håndværker til at forsvinde. Ellers ville han få en pistol at se. Boligformand kalder opførslen helt uacceptabel.

En del lejere har frivilligt valgt et blive boende under den store renovering af de røde boligblokke på blandt andet Linde Alle med de gener af larm, det medfører, når blandt andet vinduer skal skiftes og nye altaner sættes op. Det betyder, at håndværkerne skal have adgang til opgange og lejligheder.

Tidligt fredag forsøgte en elektriker at komme ind i en af opgangene, men blev mødt af en meget vred mandlig lejer omkring de 40 år. Han var angiveligt netop vendt hjem fra en bytur noget overrislet og med et stort behov for at sove. Han ville derfor på ingen måde have larm i opgangen, som han bad håndværkeren om at forlade. I modsat fald kunne han komme til at se en pistol, som lejeren sagde, at han havde.

Projektchef Henning Jørgensen fra Holbæk-firmaet Daurehøj Erhvervsbyg, der med cirka 70 håndværkere udfører den store renovering af boligblokkene, bekræfter episoden med den vrede og truende lejer.

- Vi meldte ham til politiet, ligesom vi bad BoligKorsør om at sørge for, at vores håndværkere kunne få adgang til lejlighederne i den pågældende opgang, uden at de skulle være utrygge på grund af trusler, siger Henning Jørgensen.

Politikommissær Jens Jedig fra lokalpolitiet i Slagelse oplyser, at en patrulje var på stedet, men at der ikke blev opnået kontakt til den pågældende lejer.

- Det er ikke vores indtryk, at vedkommende har en pistol, for der blev ikke vist nogen ved diskussionen om larm, så vi foretager os ikke yderligere, hvis der ikke sker nyt, siger Jens Jedig til Sjællandske

Formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren kalder lejerens opførsel for fuldstændig uacceptabel.

- Vi får nu undersøgt sagen til bunds, og så tager vi kontakt til den pågældende med besked om, at trusler mod håndværkerne på ingen måde kan tolereres, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Han tilføjer, at alle beboere, der ikke ønskede genhusning, på forhånd grundigt var orienteret om de mange gener, den store renovering ville give.

Arbejdet er planlagt til at være afsluttet i sommeren 2018.