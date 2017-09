Se billedserie 49-årige Marianne og 39-årige Martin Thenning Christensen har selv lagt forbogstaver til butikkens navn MM Legetøj, der åbner fredag den 15. september på Halsskovvej 11. Foto: Helge Wedel

Legetøjsbutik åbner på Halsskovvej

Slagelse - 04. september 2017

Nogen har måske bemærket en garage på Tårnborgvej 95 i Korsør, hvorfra farverige kasser med legetøj og byggesæt med alternative klodser til de velkendte legoklodser har vakt opmærksomhed.

I huset ved garagen bor ægteparret 49-årige Marianne og 39-årige Martin Thenning Christensen med deres fire sammenbragte børn.

- Nu skifter vi den midlertidig garage-butik ud med en rigtig butik her på Halsskovvej nummer 11. Vi åbner fredag den 15 september, siger Martin Thenning Christensen, der tager sig en pause fra malearbejdet for at forklare Sjællandske om baggrunden for den nye butik.

- Hovedparten af vores omsætning er på alternative klodser til legoklodser, men som også kan sættes sammen med legos, fordi legos patent på den kendte klods udløb i 2010, siger Martin Thenning Christensen.

Han fik ideen til at handle med legetøj, da han tilbage i februar fik en gave til et af sine børn i form af et kæmpe byggesæt, som koster langt over 1000 kroner, hvis der står lego på kassen. Men der stod sluban-klodser, som er et hollandsk produkt.

- Jeg vidste jo, hvor meget vi har aftalt at give gaver for, så jeg kunne slet ikke få det til at passe med det store byggesæt, forklarer Martin Thenning Christensen. Hermed var ideen lagt til at blive selvstændig ved at sælge de billige konkurrenter til lego. Ønsket om at blive selvstændig er fælles for ægteparret, der også har solgt fra det blå marked i Haslev, ligesom de har en webshop, hvor omsætningen bare er steget og steget, siden ideen om MM Legetøj blev gjort til virkelighed for godt et halvt år siden.

- Priserne her i vores fysiske butik blive de samme, som på nettet, siger Martin Thenning Christensen, der tilføjer, at han følger den såkaldte »Lars Larsen-metode« med lave priser men et stort flow.

Martin Thenning Christensen oplever masser af positive tilkendegivelser fra de øvrige handlende på Halsskovvej, der er glade for åbningen af en butik, der kan trække endnu flere kunder til.

Foruden legetøj vil butikken også rumme hobbyting til et mere voksent publikum.