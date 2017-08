Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, mener, at det er helt oplagt at sætte unge på uddannelseshjælp i gang med at gøre nytte i de åbne landskaber rundt om i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Ledige unge skal nu også rydde op i grøftekanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ledige unge skal nu også rydde op i grøftekanter

Slagelse - 04. august 2017 kl. 07:42 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge under 30 år, der hverken har en uddannelse eller et arbejde, er en stor udfordring for Slagelse Kommune.

Sådan har det været længe.

Derfor bliver der skabt en række tiltag, der skal få flere af dem væk fra uddannelseshjælpen og videre på enten uddannelse eller i job.

Det nyeste skud på stammen er en udvidelse af ordningen om nytteindsatser.

Her bliver unge fra denne gruppe, som vurderes til at være det, der hedder »åbenlyst uddannelsesparate«, sat i gang med at løse diverse opgaver rundt om i kommunen, som ellers ikke ville blive løst.

Der er allerede en række virksomheder i Slagelse Kommune, hvor de unge kan gøre nytte - for eksempel i oprydningsopgaver på ZBC Selandia og på Slagelse Sygehus.

Nu arbejder beskæftigelses- og integrationsudvalget så sammen med JobCenter Slagelse om at udvide ordningen til at de unge også skal renholde en række af kommunens åbne arealer.

- Det er helt oplagt at udvide til de grønne arealer. Her kan man virkelig gøre nytte. De unge kan selv se, at de gør en forskel, og det gør virkelig nytte for borgerne, siger Helle Jacobsen (V), der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Slagelse Kommune.

Hun gør det i øvrigt klart, at unge i nytteindsatser kun må udføre opgaver, der ellers ikke ville blive gjort - man må altså ikke erstatte medarbejdere med de unge.

Nytteindsatserne for de unge på uddannelseshjælp er på dagsordenen til beskæftigelses- og integrationsudvalgets kommende møde på tirsdag den 8. august.