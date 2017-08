Gennem tålmodighed og tolerance hjælper Føtex Korsør ledige et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Og det giver pote for virksomheden.Pressefoto

Ledige får nye muligheder i Føtex Korsør

Slagelse - 08. august 2017 kl. 06:21 Af Mette Kjær Nielsen

Nogle gange er det små skridt, der bliver taget.

Men så længe det går i den rigtige retning, betyder tempoet ikke så meget.

Det er nemlig noget andet, der driver arbejdet med at hjælpe ledige i job for Føtex Korsør.

- Det er viljen til at tage et socialt ansvar for at hjælpe ledige med fysiske eller personlige vanskeligheder ind på arbejdsmarkedet, der er vores drivkraft i hverdagen, siger Christa Hansen, der er service- og personalechef i Føtex Korsør.

Varehuset har samarbejdet med Jobcenter Slagelse siden Partnerskabssamarbejdet startede i 2007.

Blandt andet er Føtex med i et samarbejde om opkvalificering og afklaring af ledige, der gør, at de bliver bedre rustet til at træde ind på arbejdsmarkedet.

- Mange har nogle fysiske eller personlige udfordringer, som gør det vanskeligt for dem at fokusere fuldt og helt på et ordinært job. Over tid lærer vi dem at få nogenlunde styr på deres udfordringer, så de er bedre i stand til at være på en arbejdsplads, siger Christa Hansen.

En væsentlig årsag til at Føtex har succes med at bringe ledige videre, er i følge Christa Hansen, at medarbejderne i Føtex giver plads og har overskud til at gøre en indsats for de ledige, der skal have et løft.

- De har den fornødne tålmodighed og tolerance, der skal til. Vi ved godt, at ikke alle overkommer deres udfordringer, mens de er hos os. Men vi kan se, vi gør en forskel, nikker Christa Hansen, og fortsætter. Vi har også et superfint samarbejde med Jobcentret om det formelle og administrative i det daglige. Og opstår der situationer, der kræver ekstra opmærksomhed, så står Jobcentret klar til at løse problemerne, lyder det fra service- og personalechefen.