Ledige akademikere køres til Korsør

Baggrunden er, at det er svært at få højtuddannede til at tage job i Slagelse og Korsør. Både ingeniører, humanister og samfundsvidenskabere som økonomer og jurister. Ved mødet bygges der bro mellem ledige akademikere fra København og lokale virksomheder. Målet er, at fordomme skal nedbrydes ved at lade folk mødes ansigt til ansigt. Erfaringen er, at det skaber nye muligheder for samarbejde, oplyser Louise Bruun Rosenbaum. Hun er chefkonsulent i Akademikerkampagnen, der er en del af Akademikerne, som er fælles talerør for 25 faglige organisationer for samfundets højest uddannede.