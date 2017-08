Joy Petrowsky og kunstner Stine Illum fotograferet torsdag med de fire træplader, der skulle udsmykkes med kunst af børn for efterfølgende at blive hængt op på porten ind til Korsør Produktionsskoles Værftet. Men dagen efter var pladerne efterladt ved fæstningen, mens skibet havde forladt Korsør Havn med begrundelsen, at der var samarbejdsproblemer med Joy Petrowsky. Foto: Mette Kjær Nielsen

Leders facon årsag til skibs afsejling

Slagelse - 01. august 2017 kl. 09:14 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det handler om mine medarbejderes trivsel. Det handler om en tone og et sprogbrug, som vi ikke selv bruger. Og begge dele vil smitte af på børnene og give dem en dårlig oplevelse. Derfor var jeg nødt til at træffe den meget ubehagelige beslutning at lade skibet forlade Korsør efter kun en dag, siger Janne Bech til Sjællandske. Hun er direktør for kunstskibet BIBIANA, der i fredags afbrød et planlagt tre dage langt ophold i Korsør og sejlede væk efter blot en enkelt dag.

Ifølge Janne Bech er årsagen til den hurtige afsejling personificeret i lederen af Kongegaarden Joy Petrowsky. Samtidig er Janne Bech dybt ulykkelig. Hun har nemlig aldrig før oplevet noget lignende i de andre 27 havne, som kunstskibet har besøgt medbringende forskellige statsanerkendte kunstnere, der sammen med og gratis for børnene har skabt kunstværker. I Korsør gjaldt det konkret fire træplader, der skulle udsmykkes for efterfølgende at få plads på porten ind til Korsør Produktionshøjskoles Værftet.

- Samarbejdet med Kongegaardens ledelse har været en stor udfordring. Skibets medarbejdere føler sig stærkt intimiderede af lederen af Kongegaarden, der har ønsket at detailplanlægge kunstaktiviteten. Hertil har der været mange modstridende informationer undervejs, siger Janne Bech. Direktøren tilføjer, at Joy Petrowskys måde at tale til kunstneren og skibets personale har umuliggjort en tillidsfuld dialog, der er nødvendig for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Sjællandske har bedt direktør Janne Bech komme med et konkret eksempel på Joy Petrowskys facon. Hun citerer fra en sms afsendt af Kongegaardens leder Joy Petrowsky til BIBIANA´s produktionsleder om et frokostmøde om fredagen for at drøfte den tilspidsede situation. Skibet sejlede dog allerede fredag morgen. Ifølge Janne Bech modtager produktionslederen følgende svada fra Joy Petrowsky: »Måske kan du ikke lide min optræden, men du er kun i Korsør til mandag aften, så lev med det, en høflig tone og åbenhed kommer man langt med`...«

Direktør Janne Bech understreger, at kunstskibet meget gerne kommer tilbage til Korsør på det næste sommertogt.

- Vi kan forstå, at der tiltræder en ny ledelse af Kongegaarden, og vi glæder os til at etablerer et godt samarbejde for igen at besøge Korsør, siger Janne Bech.

Sjællandske har kontaktet Joy Petrowsky, der er noget uforstående over, hvorfor kunstskibet pludselig forlod Korsør.

- Har du blandet dig for meget?

- Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg har blot sørget for alt det praktiske med hjælpere, hvoraf jeg også selv indgik. Det piner mig meget, at skibet valgte at sejle fredag, selv om der stod børn på kajen, der var klar til at male videre. Jeg har sørget for en dækfarve på de fire plader, som det var aftalt. Og så har jeg nævnt, at der var et ønske fra Korsør Produktionshøjskole om, at der indgik et skib i kunstværket bestående af de fire træplader, som produktionshøjskolen har skåret ud, siger Joy Petrowsky til Sjællandske.

Hun håber, at hun på et tidspunkt kan få forklaret, hvad det præcist er, at hun har gjort forkert.