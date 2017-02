Korsør Fæstning skal være omdrejningspunkt for noget kulturelt stort - et temaforslag lyder - »Past Present, Future - Ud og Hjem: når grænser brydes«. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion.

Lang engelsk/dansk titel til 400.000 kr.

Begge noget tunge sprogblandede temaoverskrifter fremgår af det nye oplæg, som politikerne i kultur-, fritids- og turismeudvalget i Slagelse Kommune på mandag den 6. februar skal drøfte. For er dette tema godt nok til at bruge 400.000 kroner på i bestræbelserne for at skabe noget unikt i området ved Korsør Fæstning med det formål at lade museum, kapeldepot, marineforening lokalhistorisk arkiv og produtionshøjskole samarbejde?